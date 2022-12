IND v BAN Head To Head Test: भारत का बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में रिकॉर्ड है शानदार... दांव पर WTC फाइनल की उम्मीदें

हाइलाइट्स भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सभी टेस्ट जीते हैं WTC फाइनल की राह होगी आसान टीम इंडिया की नजर टेस्ट सीरीज में क्लीनस्वीप पर

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज हार के बाद मेजबान बांग्लादेश (IND vs BAN) के खिलाफ अगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट गई है. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से चटगांव में जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा. रिकॉर्ड की बात करें तो भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में अभी तक कोई भी मैच बांग्लादेश (IND vs BAN Head to Head Test) खिलाफ नहीं हारी है. फिर चाहे वो घर पर हो या बाहर. हालांकि भारत के लिए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की जीत बेहद जरूरी है. टीम इंडिया मेजबान टीम का टेस्ट सीरीज में सफाया कर अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship Final) के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रख सकती है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून, 2023 में खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final 2023) समीकरण की बात करें तो, भारतीय टीम मेजबान के खिलाफ एक भी टेस्ट में रिजल्ट ड्रॉ नहीं चाहेगी. दोनों टीमों के बीच अभी तक 11 टेस्ट मैच खेले गए हैं जिसमें से भारत ने 9 जीते हैं. दो टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं. बांग्लादेश के खाते में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है.

भारत के खिलाफ बांग्लादेश को पहली जीत की तलाश

दोनों टीमें साल 2000 से एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही हैं. बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ अभी भी पहली जीत की तलाश कर रही है. हालांकि इस दौरान उसने कुछ टेस्ट ड्रॉ कराने में सफलता जरूर हासिल की है. बांग्लादेश के लिए अच्छी बात यह है कि वह इस समय अपने घर में खेल रही है. जहां उसने पहले दो टेस्ट मैच ड्रॉ कराए हैं. हाल में वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने भारत को 2-1 से हराया था. वनडे सीरीज जीतने के बाद बांग्लादेश के हौसले बुलंद हैं. ऐसे में उसकी कोशिश भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 की राह में रोड़ा बनने की होगी.

भारतीय टीम WTC प्वॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर

भारत ने बांग्लादेश के साथ उसके घर में 8 टेस्ट मैच खेले हैं. जहां टीम इंडिया को 6 में जीत मिली है वहीं 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आयोजन में अभी 6 महीने का समय बचा है. भारतीय टीम 6 टेस्ट मैच जीतकर इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वॉइंट टेबल (World Test Champiosnship Points Table) में चौथे स्थान पर है. टीम इंडिया को इन छह महीनों में 6 टेस्ट मैच खेलने हैं. ऐसे में उसे फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए सभी टेस्ट मैच जीतने होंगे.

