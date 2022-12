Live Auto Refresh On

ND vs BAN 1st ODI LIVE SCORE: भारत बनाम बांग्लादेश में टक्कर... 7 साल पुराना हिसाब बराबर करने उतरेगी टीम इंडिया

ND vs BAN 1st ODI LIVE Score and Updates: भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में मीरपुर के शेर-ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में आमने सामने हैं. भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच अभी तक 36 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं जिनमें से टीम इंडिया ने 30 मैच जीते हैं वहीं बांग्लादेश को 5 मैचों में विजय हासिल हुई है. एक मैच बेनतीजा रहा है. इससे पहले भारतीय टीम को 7 साल पहले बांग्लादेश में वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया को सीरीज गंवानी पड़ी थी. दोनों टीमों के बीच बांग्लादेश में यह 5वीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज है. भारत ने इससे पहले 4 वनडे सीरीज बांग्लादेश में जीती है जबकि मेजबान टीम ने 2015 में भारत से अपने घर में वनडे सीरीज में विजय हासिल की थी.