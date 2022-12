Ind Vs Ban 1st Test Day 4 LIVE: जाकिर और नजमुल क्रीज पर, चौथे दिन होगा जोरदार संघर्ष

Ind Vs Ban 1st Test Day 4 Live Score And Update: टीम इंडिया पहले टेस्ट में एक तरह से अच्छी स्थिति में है. मैच के तीसरे दिन (IND vs BAN) उसने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 258 रन बनाकर घोषित की. युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) के अलावा चेतेश्वर पुजारा ने भी शतक जड़ा. इस तरह से बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 513 रन का विशाल लक्ष्य मिला है. शुक्रवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर उसने बिना विकेट के 42 रन बना लिए थे. उसे अभी 471 रन और बनाने हैं और सभी 10 विकेट हाथ में हैं. पिच से स्पिनर्स को मदद मिल रही है. ऐसे में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और आर अश्विन की तिकड़ी मेजबान बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है.

इससे पहले मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने बांग्लादेश को पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया और मेजबान टीम 150 रन पर सिमट गई. भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए थे. इस तरह से उसे 254 रन की बड़ी बढ़त मिली. लेकिन भारतीय टीम ने फॉलोऑन नहीं दिया. बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी 3 विकेट अपने नाम किए. दूसरी पारी में भारत की तरफ से शुभमन गिल ने 110 जबकि चेतेश्वर पुजारा ने नाबाद 102 रन बनाए.

पहली पारी की बात करें, तो बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं कर सका. मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव के सामने कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सका. मुशफिकुर रहीम ने सबसे अधिक 28 रन बनाए. मेहदी हसन ने 25 और लिटन दास ने 24 रन बनाए. मेहदी ने वनडे सीरीज में भी बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया था और टीम को 2-1 से जीत दिलाने में अहम रोल निभाया था. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और फाइनल की रेस में बने रहने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में जीत चाहिए.