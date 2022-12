VIDEO: किस्मत के धनी निकले श्रेयस अय्यर, स्टंप पर लगी गेंद फिर भी नहीं हुए आउट

नई दिल्ली. चट्टोग्राम टेस्ट में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का बल्ला जमकर चल रहा है. इस बीच उन्हें मैदान में नसीब का भी साथ खूब मिल रहा है. इबादत हुसैन (Ebadot Hossain) की गेंद पर बोल्ड जाने के बाद भी वह मैदान में जमे हुए हैं और अपने दूसरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं. अब आप सोच रहे हैं कि वह आउट होने के बाद भी मैदान में कैसे जमे हुए हैं तो बता दें कि हुसैन की गेंद पर बोल्ड हो जाने के बाद भी स्टंप से गिल्लियां नहीं गिरी. जिसकी वजह से उन्हें मैदानी अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है.

इबादत हुसैन के 15वें ओवर में घटी यह घटना:

यह घटना के इबादत हुसैन के 15वें ओवर की पांचवीं गेंद पर घटी. श्रेयस अय्यर उनकी यह अबूझ गेंद समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे और नतीजा यह रहा कि गेंद उनके ऑफ स्टंप से टकराते हुए पीछे चली गई. इस बीच बेल्स की लाइट तो जली, लेकिन जमीन पर नहीं गिरी. यही वजह है कि चट्टोग्राम टेस्ट में अय्यर बोल्ड होने के बावजूद मैदान में जमे हुए हैं.

Not Out! Shreyas Iyer is bowled by Ebadot Hossain but the zing bails didn’t fell. Lucky #INDvsBAN #BANvsIND #Cricket

— myKhel.com (@mykhelcom) December 14, 2022