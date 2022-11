IND vs BAN मैच से पहले एडिलेड में मौसम ने ली अंगड़ाई, जानिए बारिश से खलल पैदा होगा या नहीं?

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला एडिलेड ओवल में बांग्लादेश से है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिहाज से टीम इंडिया के लिए यह मैच काफी अहम है. हाालंकि,बीते कुछ दिनों से एडिलेड में लगातार बारिश हो रही थी लेकिन अब मौसम ने वहां अंगड़ाई ले ली है और शहर में सुबह से ही बारिश नहीं हुई है और मौसम पहले से काफी बेहतर हो गया है. हालांकि, बारिश के कारण ठंड जरूर बढ़ गई है लेकिन, आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है और बारिश की आशंका भी नहीं है. भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के लिए यह अच्छी खबर है. इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस में बनी रहेगी जबकि हारने से अंतिम-4 में पहुंचने की उम्मीद करीब-करीब खत्म हो जाएगी.

यही वजह है कि दोनों टीमें यही दुआ कर रही होंगी कि बारिश न हो और पूरे 40 ओवर का मैच खेला जा सके. हालांकि, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में मौसम पल-पल बदलता है, उसे देखते हुए यह पक्के तौर पर कहना कि एडिलेड में बारिश से मैच में खलल पैदा हो या नहीं? मुश्किल है.

9am Adelaide. No rain for some hours now. Overcast yes but no rain. ⁦@RevSportz⁩ pic.twitter.com/W0zWcES5dB

— Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) November 1, 2022