IND vs ENG: बुमराह ने जेसन रॉय को किया गुमराह, अनोखी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गया इंग्लिश स्टार, देखें VIDEO

लंदन. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो गया है. सीरीज का पहला मुकाबला लंदन स्थित से द ओवल मैदान में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. रोहित शर्मा के इस फैसले को भारतीय गेंदबाजों ने अबतक सही भी साबित किया है. ब्लू आर्मी ने मेजबान टीम की आधी टीम को 10 ओवरों में महज 30 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया है.

विपक्षी टीम की चाल बिगाड़ने में प्रमुख योगदान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का रहा है. उन्होंने टीम के लिए पांच ओवर की गेंदबाजी करते हुए महज नौ रन खर्च कर चार सफलता प्राप्त की है. उन्होंने अबतक जिन खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया है उसमें जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट और लियाम लिविंगस्टोन का नाम शामिल है.

Jasprit Bumrah gets Roy and Root in his first over. Root also departs for a duck, marvelous over by Bumrah. pic.twitter.com/OJjbE1bgdI

— Bobby 🇮🇳 (@bobbymehra_17) July 12, 2022