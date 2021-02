केविन पीटरसन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ''इशांत का यहां शानदार छोटा स्पैल. और मैं कहूंगा कि शानदार, क्योंकि मैदान पर 170 ओवर जेल की सजा की तरह हैं. वह एक 'अनसंग हीरो' (जो शानदार काम करे, लेकिन उतना सम्मान नहीं मिलता) भी है. वह भारतीय क्रिकेट में कई वर्षों से है. तेज गेंदबाज के तौर पर यह बहुत ही प्रशंसनीय है.''

Fabulous little spell here from Ishant. And I say fabulous, as 170 overs in the field is like a prison sentence!

He’s also an unsung hero. He’s been around for many a year in Indian cricket. As a fast bowler it’s highly commendable! 👊🏽