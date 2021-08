IND VS ENG: जसप्रीत बुमराह के जबर्दस्त छक्के ने सचिन को भी बनाया मुरीद, देखिए Video

नई दिल्ली. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच (India vs England, 1st Test) में टीम इंडिया ने पहली पारी में 95 रनों की बढ़त हासिल की जिसमें केएल राहुल (KL Rahul) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का बड़ा योगदान रहा. केएल राहुल ने 84 रनों की पारी खेली और जडेजा ने भी शानदार 56 रन बनाए. लेकिन टीम इंडिया को बड़ी बढ़त दिलाने में उसके पुछल्ले बल्लेबाजों का भी अहम योगदान रहा. खासतौर पर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah Six) का, जिन्होंने नंबर 10 पर उतरकर 34 गेंदों में 28 रन बनाए. बुमराह ने अपनी पारी में 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाया. बुमराह के इस छक्के के तो सचिन तेंदुलकर भी मुरीद बन गए. बुमराह की बल्लेबाजी ने सचिन (Sachin Tendulkar) को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस खिलाड़ी के लिए खास ट्वीट भी किया.

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर लिखा, ‘पुछल्ले बल्लेबाजों की ओर से बनाए गए अहम रनों की वजह से टीम इंडिया को बड़ी बढ़त मिली. ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इंग्लैंड पीछे रहकर कैसे जवाब देता है. वैस जसप्रीत बुमराह ने आज अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा शॉट खेला.’

