India vs England: जो रूट जमकर खेले, 50वीं फिफ्टी जमाई, इंग्लैंड के सारे क्रिकेटरों को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज (India vs England) में बेहतरीन शुरुआत की है. उन्होंने पहले टेस्ट मैच में फिफ्टी ठोक दिया है. यह उनके टेस्ट करियर की 50वीं फिफ्टी है. जो रूट (Joe Root) ने अपनी अर्धशतकीय पारी में कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. जो रूट इंग्लैंड के ऑल टाइम टॉप स्कोरर (All Time Top Scorer) भी हो गए हैं. उन्होंने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 15,780 रन (Most Runs) बना लिए हैं, जो इंग्लैंड के किसी भी क्रिकेटर से अधिक है.

भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार को पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया. जो रूट ने अपने फैसले को सही साबित करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की और 64 रन बनाए. उन्होंने इस पारी के दौरान जैसे ही 22वां रन लिया, वैसे ही अपने पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक को सबसे अधिक इंटरनेशनल रन के मामले में पीछे छोड़ दिया. कुक ने टेस्ट, वनडे, और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर 15,737 रन बनाए हैं.

क्रिकेटप्रेमी जानते हैं कि सभी फॉर्मेट को मिलाकर सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन ने 664 इंटरनेशनल मैचों में 34,357 रन बनाए हैं. जो रूट इस लिस्ट में 29वें नंबर पर हैं. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 436 इंटरनेशनल मैचों में 22,875 रन बनाए हैं. सबसे अधिक इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में सातवें नंबर पर हैं.

जो रूट इस मैच में 64 की पारी खेलकर उन चुनिंदा बल्लेबाजों के क्लब में भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टेस्ट मैचों में 50 या इससे अधिक फिफ्टी बनाई है. इंग्लैंड की ओर से सबसे अधिक टेस्ट फिफ्टी जमाने के मामले में वे एलिस्टेयर कुक (57) के बाद दूसरे नंबर पर हैं. सबसे अधिक टेस्ट फिफ्टी जमाने का विश्व रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. उन्होंने अपने 200 टेस्ट मैचों के करियर में 68 फिफ्टी जमाईं.