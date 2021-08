IND VS ENG: विराट कोहली को जेम्स एंडरसन ने पहली ही गेंद पर किया आउट, देखिए Video

नई दिल्ली. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (India vs England, 1st Test) में विराट कोहली (Virat Kohli Golden Duck) ने ऐसा आगाज किया जिसकी उम्मीद शायद भारतीय फैंस के साथ-साथ विरोधी खेमे को भी नहीं होगी. विराट कोहली नॉटिंघम टेस्ट की पहली पारी में पहली ही गेंद पर आउट हो गए. विराट कोहली से इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी लेकिन भारतीय कप्तान गोल्डन डक पर पैवेलियन लौट गए. बड़ी बात ये है कि विराट कोहली का विकेट किसी और ने नहीं बल्कि महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने ही चटकाया. जेम्स एंडरसन की बाहर निकलती गेंद ने विराट को कुछ ऐसा चौंकाया कि उन्हें अपने आउट होने पर यकीन ही नहीं हुआ.

नॉटिंघम टेस्ट में टीम इंडिया महज एक विकेट गंवाकर 100 के पार पहुंच गई थी लेकिन 41वें ओवर में जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने कुछ ऐसा किया कि भारतीय खेमे में खलबली ही मच गई. अपनी दूसरी गेंद पर उन्होंने चेतेश्वर पुजारा को आउट किया और तीसरी गेंद पर वो भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का विकेट ले उड़े. विराट कोहली के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने ऑफ स्टंप पर ही गेंद फेंकी जिसे भारतीय कप्तान छोड़ नहीं सकते थे. विराट कोहली ने उस गेंद को डिफेंस करने की कोशिश की लेकिन भारतीय कप्तान नाकाम रहे. गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद विकेटकीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई. भारतीय कप्तान को यकीन ही नहीं हुआ कि वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए हैं और विराट को आउट करने के बाद जेम्स एंडरसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

Getting rid of Virat Kohli on golden duck is just massive, no wonder Jimmy was pumped up.pic.twitter.com/ZpcULtjr75

— Mani (@TweetsMani14) August 5, 2021