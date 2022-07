IND vs ENG 2nd ODI Live: इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू, जेसन रॉय-बटलर क्रीज पर उतरे

India vs England 2nd ODI Live Score and Updates: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज (India vs England ODI) का आगाज हो चुका है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने मंगलवार (12 जुलाई) को पहला वनडे जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली. अब दूसरा वनडे लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाना है. टीम इंडिया की कोशिश अपनी लय बनाए रखने की होगी जिससे टी20 की तरह वनडे सीरीज भी अपने नाम कर सके.

इंग्लैंड ने पिछले कुछ साल में अपने आक्रामक खेल के अंदाज से वनडे क्रिकेट खेलने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. इंग्लैंड को इसका फायदा 2019 वर्ल्ड कप में मिला था, जब उसने पहली बार वनडे में विश्व खिताब जीता. सीमित ओवरों में टीम के नवनियुक्त कप्तान जोस बटलर हालांकि वापसी की उम्मीद लगा रहे हैं. उन्होंने पहले वनडे में मिली हार के बाद कहा था कि उनकी टीम के खिलाफ अगले मैच में दमदार वापसी की कोशिश करेंगे.

इंग्लैंड की टीम: जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, सैम करन, रीस टॉपली, मैथ्यू पार्किंसन, डेविड विली.

भारत की टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल.

भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार (14 जुलाई) को खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कहां खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 5 बजे होगा

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें ?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट आप सोनी सिक्स और सोनी एचडी पर देख सकते हैं.

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी लिव एप पर देख सकते हैं. मैच की लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट News18 Hindi को फॉलो कर सकते हैं.