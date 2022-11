India vs England News: भारत बनाम इंग्लैंड में 'जंग', क्या एडिलेड ओवल में बारिश बनेगी 'विलेन?'

India vs England LIVE Upadtes: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी ग्राउंड पर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं.

All Set 💪

Drop a message and wish #TeamIndia for the semi-final against England 📝#T20WorldCup | #INDvENG pic.twitter.com/bgQlSyGMGY

— BCCI (@BCCI) November 10, 2022