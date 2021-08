IND vs ENG: इंग्लैंड फैन्स ने केएल राहुल पर फेंके शराब के ढक्कन, विराट कोहली बोले- वापस फेंको

नई दिल्ली. ‘क्रिकेट के मक्का’ में एक शर्मनाक घटना में सामने आई है. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच खेले जा रहे पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के फैन्स ने केएल राहुल (KL Rahul) पर बीयर और शैंपेन के कॉर्क फेंके. दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lords) में खेला जा रहा है. इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी. भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने पहली पारी में 129 रन बनाए. राहुल की इस शानदार शतकीय पारी के दम पर भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए. मैच के तीसरे दिन जब भारतीय क्रिकेट टीम फील्डिंग कर रही थी, उस वक्त स्टेडियम में बैठे कुछ दर्शकों ने केएल राहुल पर शराब की बोतल के ढक्कन फेंकने शुरू कर दिए.

केएल राहुल के साथ जब यह शर्मनाक हरकत हुई, वह बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे. सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के दर्शकों की इस हरकत की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. 68वें ओवर के दौरान ब्रॉडकास्टर्स ने गुस्साए केएल राहुल और उन स्टैंड्स को दिखाया, जहां से कॉर्क आए थे. सोशल मीडिया पर वह वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने केएल राहुल को ऐसा करने का निर्देश दिया. कमेंट्री के दौरान भी इस घटना का जिक्र किया गया.

सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के दर्शकों की इस शर्मनाक हरकत की जमकर आलोचना की जा रही है. इंग्लिश दर्शकों की इस हरकत की वजह से कुछ देर के लिए मैच को भी रोकना पड़ा. इस दौरान विराट कोहली को इशारा करते हुए देखा गया कि केएल राहुल इन ढक्कनों को वापस स्टैंड में फेंके.

Virat Kohli signaling to KL Rahul to throw it back to the crowd – Terrible from the crowd to throw some things to the players.#ENGvIND #ViratKohli pic.twitter.com/c7Ba7CBKTQ — Sportsfan.in (@sportsfan_stats) August 14, 2021

This is how they throw garbage in there house’s 🙂#ENGvIND #KLRAHUL pic.twitter.com/o5XuKwHI5Q — Mayur Jain ( Wear Mask )😷 (@MAYUR448) August 14, 2021

Racist abuses during the first test match, now throwing a champagne bottle cork at KL Rahul..

Pathetic English fans. #ENGVIND #INDVENG pic.twitter.com/dk8gCRIYeA — Sneha ✨ (@louist____28) August 14, 2021

Virat Kohli signaling to KL Rahul to throw it back to the crowd pic.twitter.com/OjJkixqJJA — Pranjal (@Pranjal_King_18) August 14, 2021

बता दें कि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने एक बार फिर भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना किया जबकि जॉनी बेयरस्टो भी उनके साथ दूसरे छोर पर अच्छा साथ निभा रहे हैं, जिससे मेजबान टीम ने शनिवार को लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन लंच तक पहली पारी में तीन विकेट पर 216 रन बना लिए. तीसरे दिन रूट ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और उन्हें दूसरे छोर पर बेयरस्टो के रूप में अच्छा जोड़ीदार मिला. जसप्रीत बुमराह (15 ओवर में 34 रन) को छोड़कर कोई भी तेज गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को परेशानी में नहीं डाल सका, जिससे इस जोड़ी ने इच्छानुसार चौके लगाए.