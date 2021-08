IND VS ENG:बुमराह से भिड़ी पूरी इंग्लैंड टीम, लॉर्ड्स की बालकनी से विराट ने दी गालियां! देखें Video

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में चल रहा टेस्ट मैच (India vs England, 2nd Test) एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया. खेल के पांचवें दिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) पर जमकर निशाना साधा और उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कहीं जिसके बाद ये भारतीय खिलाड़ी भड़क गया. इसके बाद बुमराह और बटलर के बीच काफी देर तक बहस हुई और अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा. बुमराह से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भिड़ता देख कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी काफी आक्रामक मूड में दिखे और उन्होंने लॉर्ड्स की बालकनी से गालियां दी और जमकर तालियां बजाई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ये घटना भारतीय पारी के 93वें ओवर से पहले घटी जब मार्क वुड ने जसप्रीत बुमराह (Japrit Bumrah) को कुछ कहा और इस खिलाड़ी ने उन्हें जवाब दिया. इसके बाद विकेटकीपर जोस बटलर ने बुमराह को कुछ ऐसा कहा कि ये खिलाड़ी काफी नाराज दिखाई दिया. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भी बीच में आए और बुमराह ने उन्हें भी जवाब दिया. ये सब देख मैदान पर खड़े दोनों अंपायरों ने भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कुछ समझाना चाहा लेकिन बुमराह उन्हें बताते नजर आए कि इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी हद पार कर रहे हैं.

विराट कोहली ने लॉर्ड्स की बालकनी से दी गालियां

मैदान पर जो कुछ हो रहा था वो सब कप्तान विराट कोहली देख रहे थे. लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकनी में खड़े विराट कोहली उस वक्त बेहद आक्रामक हो गए जब बुमराह ने वुड की पहली गेंद पर चौका लगाया. विराट कोहली ने काफी गुस्से में तालियां बजाई और वो गालियां भी देते नजर आए. विराट कोहली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

Virat Kohli is getting fired up at Lord’s. pic.twitter.com/bzM2PReKoD

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 16, 2021