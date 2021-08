IND VS ENG: ऋषभ पंत की बात विराट कोहली ने नहीं मानी, टीम इंडिया को हुआ 'नुकसान', देखें Video

नई दिल्ली. लॉर्ड्स टेस्ट (India vs England, 2nd Test) के दूसरे दिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी की. इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को एक बार फिर भारतीय तेज गेंदबाजों ने परेशान किया. लेकिन इंग्लैंड की पारी के दौरान एक ऐसी घटना भी घटी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने अपनी स्विंग से जो रूट के पैड पर गेंद मारी, अंपायर ने नॉट आउट दिया लेकिन सिराज के कहने पर विराट कोहली ने रिव्यू ले लिया और भारत को निराशा का सामना करना पड़ा. इसके बाद एक बार फिर सिराज की गेंद पर जो रूट के खिलाफ LBW की अपील हुई और विराट कोहली (Virat Kohli) ने रिव्यू ले लिया लेकिन इससे पहले ऋषभ पंत (Rishabh Pant DRS Video) ने उन्हें बहुत रोका.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) लगातार विराट कोहली को मना करते रहे कि रिव्यू लेना सही नहीं है. हालांकि कप्तान कोहली माने नहीं और उन्होंने सिराज की गेंद पर लगातार दूसरी बार रिव्यू ले लिया. एक बार फिर भारत को निराशा का सामना करना पड़ा. बता दें पंत के कोहली को रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बता दें फैंस ने ये वीडियो देखने के बाद ऋषभ पंत के साथ हमदर्दी जताई. दरअसल पंत के कहने पर कई बार विराट कोहली ने रिव्यू लिया है और वो गलत साबित हुआ है. अकसर पंत को इसके लिए ट्रोल भी किया जाता है. इस बार जब पंत ने कप्तान कोहली को रोका तो उन्होंने इस विकेटकीपर की बात ही नहीं सुनी.

Mohammad Siraj convinced Virat Kohli to take the review of Joe Root, but Rishabh Pant was denying. pic.twitter.com/WepEASpDWH

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 13, 2021