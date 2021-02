Ind vs Eng 3rd Test, Day 1 Live Score: मोटेरा में भारत-इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट आज

क्रिकेट डायरी में बात आज सचिन के दोहरे शतक की. सचिन तेंदुलकर 2010 में 24 फरवरी के दिन ग्वालियर के मैदान पर इतिहास रचा था. उस समय सचिन का ये शतक उस समय आया था, जब उन पर हमेशा की तरह सवाल उठ रहे थे, लेकिन सचिन ने एक बार फिर से अपनी बातों नहीं, बल्कि अपने बल्ले से आलोचकों को ऐसा जवाब दिया था, जिसकी छाप हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास पर लग गई.

