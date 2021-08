IND VS ENG: रोहित शर्मा ने जड़ा गजब का छक्का, कपिल देव को छोड़ा पीछे, अब सचिन की बारी

नई दिल्ली. इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स् टेस्ट (India vs England, 3rd Test) में भले ही भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही हो लेकिन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जिस तरह मेजबान गेंदबाजों के सामने डटकर खड़े दिखाई दे रहे हैं वो सच में काबिलेतारीफ है. रोहित शर्मा ने पहली पारी में 19 ही रन बनाए लेकिन वो इंग्लैंड की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने 105 गेंदों तक क्रीज पर खड़े रहे. दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया और लंच से पहले तक उन्होंने 25 रन बना लिये थे. अपने इन 25 रनों के दौरान रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का भी लगाया. जिसके साथ ही उन्होंने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली.

रोहित शर्मा ने ऑली रॉबिनसन की शॉर्ट गेंद पर अपरकट खेला और गेंद थर्डमैन बाउंड्री के ऊपर से बाउंड्री पार कर गई. इस छक्के के साथ ही रोहित शर्मा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गए.

कपिल देव से आगे निकले हिटमैन

रोहित शर्मा ने कपिल देव (Kapil Dev) को पछाड़ा जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 61 छक्के जड़े थे. बता दें भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 90 छक्के वीरेंद्र सहवाग ने जड़े हैं. रोहित शर्मा से आगे अब एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर हैं. धोनी ने 78 टेस्ट छक्के जड़े हैं और सचिन के नाम 69 छक्के हैं.

Rohit Sharma’s first six of the innings. pic.twitter.com/VOadX1dNsP

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 27, 2021