IND VS ENG: ओवल टेस्ट में भी जार्वो ने की घुसपैठ, सहवाग को पंजाब पुलिस का डंडा याद आया

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज (India vs England, 4th Test) के दौरान एक इंग्लिश क्रिकेट फैन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है. इस फैन का नाम है जार्वो 69 (Jarvo) जो कि खेल के दौरान मैदान में घुसपैठ करता है. ओवल टेस्ट के दूसरे दिन भी जार्वो ने ऐसा ही किया और लंच सेशन से ठीक पहले वो मैदान पर घुस आया. जार्वो इस बार गेंदबाजी के लिए दौड़ते हुए आया और नॉन स्ट्राइक पर खड़े इंग्लिश विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो से टकरा गया. जार्वो का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जार्वो की इस हरकत को देख पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग को पंजाब पुलिस के डंडे की याद आ गई.

बता दें इंग्लैंड की पारी के 34वें ओवर में जब उमेश यादव जब अपनी तीसरी गेंद फेंकने की तैयारी कर रहे थे तभी मैदान में घुसपैठ हो गई. जार्वो उमेश यादव के पीछे से दौड़ते हुए आए और बेयरस्टो से टकरा गए. इसके बाद ओवल के सुरक्षागार्ड उन्हें बाहर ले गए. बता दें जार्वो ने सीरीज में लगातार तीसरी बार मैदान में घुसपैठ की है. लॉर्ड्स टेस्ट में वो गेंदबाज करने के लिए आ गए थे और लीड्स टेस्ट में तो जार्वो बैटिंग पैड्स पहनकर ही मैदान में उतर गए.

Jarvo again!!! Wants to bowl this time 😂😂#jarvo69 #jarvo #ENGvIND #IndvsEng pic.twitter.com/wXcc5hOG9f

— Raghav Padia (@raghav_padia) September 3, 2021