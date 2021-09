IND VS ENG: जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर से उड़ाए बेयरस्टो के स्टंप्स, मां की नींद में छिपा तूफानी गेंद का राज

नई दिल्ली. ओवल की जिस पिच (India vs England, 4th Test) को बल्लेबाजों के लिए शानदार बताया जा रहा था. जिस 22 गज की पट्टी को गेंदबाजों की बड़ी टेंशन बता दिया गया था उसी पिच पर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah Yorker) ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के होश उड़ा दिये. जसप्रीत बुमराह ने ये काम अपनी यॉर्कर के दम पर किया. ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो को यॉर्कर पर बोल्ड किया. बुमराह की ये गेंद 143 किमी. प्रति घंटे की थी और ये इतनी तेजी से अंदर की ओर आई कि बेयरस्टो का बल्ला समय पर नीचे नहीं आ पाया.

बुमराह की कहर बरपाती यॉर्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के फैंस भी बुमराह को सलाम कर रहे हैं. कमेंट्री के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने भी बुमराह की तारीफ की. सुनील गावस्कर ने तो बुमराह को महान भारतीय तेज गेंदबाजों में शूमार करते हुए कहा कि इस खिलाड़ी के पास वो सबकुछ है जो एक तेज गेंदबाज के पास होना चाहिए. गावस्कर बोले- बुमराह को अगर पिच से मदद नहीं मिलती तो वो बल्लेबाज को आउट करने का तरीका निकाल लेते हैं.

बुमराह ने बनाई यॉर्कर फेंकने की रणनीति

ओवल की पिच पर गेंदबाजों को सीम और स्विंग नहीं मिल रही थी जिसके बाद बुमराह ने यॉर्कर गेंदों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई. बुमराह ने खेल के पांचवें दिन की पहली ही गेंद यॉर्कर फेंक अपने इरादे जता दिये. हालांकि लंच तक उन्हें इस गेंद पर कोई कामयाबी नहीं मिली लेकिन इसके बाद पूरा सीन ही बदल गया. जसप्रीत बुमराह ने लंच के बाद पहले ऑली पोप को अंदर आती गेंद पर बोल्ड किया. पोप सिर्फ 2 रन ही बना सके. इसके बाद जॉनी बेयरस्टो सिर्फ 4 गेंदों तक क्रीज पर ठहर पाए. बुमराह की तेज यॉर्कर ने उनके स्टंप्स उड़ा दिये. बुमराह ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट पर भी यॉर्कर के हमले किये और वो 2 बार आउट होने से बचे. बुमराह ने एक बार फिर साबित किया कि मौजूदा दौर में उनकी जैसी यॉर्कर किसी गेंदबाज के पास नहीं है.

