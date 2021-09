IND VS ENG: पुजारा को आंखें दिखाने वाले खिलाड़ी को उमेश यादव ने 'रुलाया', पारी का हुआ दर्दनाक अंत

नई दिल्ली. ओवल टेस्ट (India vs England, 4th Test) में भारत ने इंग्लैंड पर 157 रनों की दमदार जीत दर्ज की. खेल के पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों ने ओवल की पिच पर कहर बरपाते हुए जो रूट की सेना को महज 210 रनों पर समेट दिया और बड़ी जीत के साथ उसने टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली. भारतीय टीम की जीत में तेज गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) का अहम योगदान रहा. यादव ने दोनों पारियों में 3-3 विकेट चटकाए. उमेश यादव ने पहली पारी में जो रूट जैसे बल्लेबाज को कमाल की गेंद पर बोल्ड किया वहीं दूसरी पारी में उन्होंने क्रेग ओवर्टन () के विकेट बिखेरे. उमेश यादव की ओवर्टन को फेंकी गई सच में किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद घातक थी.

उमेश यादव की गेंद ओवर्टन के हाथ पर लगकर सीधे विकेटों पर लगी. गेंद गुड लेंग्थ पर टप्पा खाकर हल्की सी बाहर की ओर निकली और वो ओवर्टन के फोरआर्म पर लगकर विकेटों पर जा लगी. आउट होने के बाद ओवर्टन दर्द से कराहते नजर आए. वो पिच पर ही बने रहे और वो काफी दर्द में नजर आ रहे थे. ओवर्टन वापस लौटते हुए भी काफी दर्द में दिखाई दे रहे थे और फिजियो भी उनके साथ था. ओवर्टन के दर्द को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके दाएं हाथ पर काफी चोट लगी है और सीरीज के आखिरी टेस्ट में खेलना उनके लिए मुश्किल भी हो सकता है.

