IND VS ENG: इंग्लैंड चाहता है मैनचेस्टर में बिना खेले हार मान ले भारत, विराट-रोहित शर्मा ने कहा-ये मंजूर नहीं

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टेस्ट मैच (India vs England, 5th Test) होगा या नहीं ये अबतक साफ नहीं हो पाया है. दरअसल भारत के सपोर्ट स्टाफ का एक सदस्य मैच से एक दिन पहले कोरोना संक्रमित हो गया है जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को बेहद ही अजीबोगरीब ऑफर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईसीबी ने बीसीसीआई को मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड को वॉकओवर (ECB wants India to Forfeit 5th Test) देने की बात कही जिसे भारतीय बोर्ड ने सिरे से नकार दिया.

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जब ये ऑफर मिला तो उसने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा से इस मुद्दे पर बातचीत की. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो टेस्ट मैच खेलने को तैयार हैं. बता दें भारतीय क्रिकेट टीम के जूनियर फिजियो योगेश परमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वजह से गुरुवार को टीम इंडिया ने फील्डिंग प्रैक्टिस भी नहीं की. सभी भारतीय खिलाड़ी अपने कमरे में बंद हैं और उनके दूसरे आरटी-पीसीआर टेस्ट का इंतजार है. इस कोविड टेस्ट के आधार पर ही मैनचेस्टर टेस्ट का भविष्य तय हो पाएगा. इस बीच ANI के हवाले से ये भी खबर है कि टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भी भेजा जा सकता है. जो खिलाड़ी फिजियो योगेश परमार के नजदीकी संपर्क में रहे होंगे उन्हें टीम से अलग किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो मैनचेस्टर टेस्ट पर खतरे के बादल और गहरा गए हैं.

गांगुली भी मैनचेस्टर टेस्ट को लेकर अनिश्चित

बता दें बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली भी मैनचेस्टर टेस्ट को लेकर संशय में हैं. बीसीसीआई चीफ भी नहीं जानते हैं कि मैनचेस्टर टेस्ट होगा या नहीं. वैसे अगर मैनचेस्टर टेस्ट नहीं हो पाता है तो ये सीरीज अधूरी मानी जाएगी और 2-1 से आगे चल रही टीम इंडिया को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा. नियमों के मुताबिक आखिरी टेस्ट मैच आगे खेला जाएगा और उसी आधार पर टेस्ट सीरीज के विजेता का फैसला होगा. बता दें मैनचेस्टर में भारत का रिकॉर्ड बेहद खराब है वो इस मैदान पर अबतक खेले 9 मैचों में जीत हासिल नहीं कर सकी है. भारत ने यहां 4 मैच गंवाए हैं और 5 मैच ड्रॉ रहे हैं. हालांकि जिस फॉर्म में इस वक्त टीम इंडिया है उसे देखकर लगता है कि वो अपने इस रिकॉर्ड को बदल सकती है.