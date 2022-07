IND vs ENG: 'बार्मी आर्मी' के पोस्ट से खफा हुए अमित मिश्रा, दो टूक में बताई उनकी औकात

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया पांचवां टेस्ट मुकाबला संपन्न हो चूका है. मेजबान टीम इंग्लैंड को आखिरी टेस्ट मुकाबले में सात विकेट से बड़ी जीत मिली. इसके साथ ही अगस्त 2021 में शुरू हुए पांच मैचों की इस टेस्ट सीरीज का समापन 2-2 की बराबरी के साथ हो चूका है. आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को मिली इस बड़ी जीत के बाद इंग्लैंड के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. वहां की चर्चित क्रिकेट फैंस समूह ‘बार्मी आर्मी’ ने सोशल मीडिया पर जॉनी बेयरस्‍टो की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, ‘इंग्‍लैंड ने सीरीज को 1-0 से जीत लिया है.’ इसके अलावा ‘बार्मी आर्मी’ ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है कि, ‘इंग्‍लैंड की रन चेज के मामले में यह सबसे बड़ी जीत है.’

‘बार्मी आर्मी’ द्वारा शेयर की गई तस्वीर:

THE BIGGEST ENGLAND RUN CHASE OF ALL TIME #ENGvIND pic.twitter.com/EuoKIfrcB2

वहीं ‘बार्मी आर्मी’ के इस पोस्ट से देश के 39 वर्षीय पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा (Amit Mishra) काफी खफा नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, ‘Haash! ब्रिटिश और उनके अपने फायदे के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की आदत.’

अमित मिश्रा द्वारा दिया गया जवाब:

Haash! British and their habit of distorting history for their own advantage. https://t.co/OIfSKWctXJ

— Amit Mishra (@MishiAmit) July 5, 2022