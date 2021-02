क्रिकेट जगत में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एशिया के तीन देशों में टेस्ट मैच खेले जा रहे हों और बाकी दुनिया में एक भी नहीं. फरवरी का पहला सप्ताह ऐसा ही है. इस हफ्ते भारतीय टीम (Team India) चेन्नई में इंग्लैंड से, पाकिस्तानी टीम (Pakistan) रावलपिंडी में दक्षिण अफ्रीका से और बांग्लादेशी टीम (Bangladesh) चटगांव में वेस्टइंडीज से टेस्ट मैच खेलती नजर आईं. अक्सर मेजबान देश मैच जीतने का दावेदार होता है लेकिन यहां तो एकदम उल्टा समीकरण दिख रहा है. इंग्लैंड के सामने भारत की हालत पतली है. पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका भी उम्दा खेल दिखा रहा है. बांग्लादेश तो रविवार को मैच हार ही गया.इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ (India vs England) पहले बैटिंग करते हुए 578 रन का स्कोर बनाया है. भारतीय टीम इसके जवाब में 257 रन पर छह विकेट गंवा चुकी है. उसे फॉलाेऑन टालने के लिए अभी कम से कम 122 रन की जरूरत है. वॉशिंगटन सुंदर 33 और रविचंद्रन अश्विन 8 रन बनाकर क्रीज पर हैं. यह ऐसी आखिरी जोड़ी है, जिससे बड़ी पार्टनरशिप की उम्मीद की जा सकती है. इसके बाद पुछल्ले बल्लेबाजों को आना है.बांग्लादेश और वेस्टइंडीज (Pakistan vs South Africa) के बीच चटगांव में 3 से 7 फरवरी तक टेस्ट मैच खेला गया. बांग्लादेश ने पहली पारी में 430 रन बनाए. वेस्टइंडीज की टीम इसके जवाब में 259 रन पर आउट हो गई. इस तरह बांग्लादेश को पहली पारी में 171 रन की बढ़त मिली. बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 223 रन बनाकर घोषित कर दी. उसने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 130 ओवर में 395 रन का लक्ष्य दिया. विंडीज ने इस पहाड़ से लक्ष्य को 127.3 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया. उसकी ओर से करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रहे काइल मेयर्स (212) ने नाबाद दोहरा शतक ठोका.पाकिस्तानी टीम दक्षिण अफ्रीका (Bangladesh vs West Indies) से रावलपिंडी में टेस्ट मैच खेल रही है. आज (सोमवार) मैच का आखिरी दिन है. अफ्रीकी टीम के सामने 370 रन का लक्ष्य है. उसने मैच के चौथे दिन तक एक विकेट पर 127 रन बना लिए हैं. अब वह जीत से 243 रन दूर है. पाकिस्तन को जीत के लिए 9 विकेट और लेने होंगे. रावलपिंडी की पिच में गेंदबाजों के लिए मदद नहीं दिखी है. ऐसे में मैच में दक्षिण अर्फीका का पलड़ा भारी माना जा रहा है.