IND VS ENG: रोहित शर्मा की दिनेश कार्तिक ने खोली 'पोल', बताया-रितिका के आने से पहले क्या करते थे

नई दिल्ली. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) इस समय इंग्लैंड में हैं और भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कमेंट्री कर रहे हैं. फैंस को उनका नया रोल भी काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने हाल ही में भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma Interview) का इंटरव्यू किया था, जिसका प्रोमो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है. इस प्रोमो में रोहित और कार्तिक किसी कैफे के बाहर बैठे नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच मजेदार बात हो रही है. इस प्रोमो में कार्तिक ने खुलासा किया है कि रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) के जिंदगी में आने से पहले रोहित क्या करते थे.

कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर रोहित के इंटरव्यू से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि एक साथ खेलने से लेकर इंटरव्यू देने और लेने तक, हमने एक लंबा सफर तय किया है Sham! आपके बारे में उन सभी रहस्यों को उजागर करने के लिए क्षमा करें. दरअसल, कार्तिक ने रोहित के इंटरव्यू का जो प्रोमो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. उसमें वो सलामी बल्लेबाज से कहते हैं कि रितिका के जिंदगी में आने से पहले आप सूर्यवंशी जैसी फिल्में देखते थे और अब गेम्स ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड और How I Met Your Mother देख रहे हैं. यह बदलाव कैसे आया?.

A sneak peek into the interview with @ImRo45. Will be out tomorrow during the 2nd #ENGvIND Test.

P.S. Sorry Sham for revealing all those secrets about you pic.twitter.com/wXQaADcbxk

— DK (@DineshKarthik) August 11, 2021