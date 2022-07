ऋषभ पंत और जडेजा ने बताया सफलता का राज, विपक्षी टीम को उनके पसंदीदा मैदान में...Video

लंदन. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन तक भारतीय टीम इंग्लैंड पर हावी है. रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की अगुवाई कर जसप्रीत बुमराह के टॉस हारने के बाद ब्लू आर्मी को पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरना पड़ा. भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और टीम के पांच प्रमुख बल्लेबाज महज 98 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. यहां से भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने मोर्चे को संभालते हुए भारत को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया.

मैच के बाद बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दोनों खिलाड़ी आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं. बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में पंत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी मुकाबले में उनकी कोशिश रहती है कि वह अपना सौ फीसदी योगदान दें. इसके अलावा उन्होंने अपने जोड़ीदार जडेजा की भी सरहना की. उन्होंने कहा ऐसे मुकाबलों में पार्टनरशिप के लिए आपको एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है, जिसपर आप विश्वास कर सकें. मुझे लगता है जड्डू भाई के सामने होने की वजह से बहुत अंतर पैदा हुआ. वह दूसरे छोर पर शांतचित्त होकर बल्लेबाजी कर रहे थे और डटे हुए थे. ऐसे में दूसरे छोर से मुझे साहस मिल रहा था कि मैं अपना नैसर्गिक गेम खेल सकूं.

