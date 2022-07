IND vs ENG: गेंद बदलते ही टीम इंडिया की किस्मत भी बदली, बुमराह ने इंग्लैंड को दिया दोहरा झटका

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में चल रहा टेस्ट मैच चौथे दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. जीत के लिए 378 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथी पारी में धमाकेदार शुरुआत की. जैक क्राउली और एलेक्स लीस भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा टूटे कि 9 ओवर में ही पचास रन ठोक डाले. नई गेंद से न मोहम्मद शमी चले और न ही जसप्रीत बुमराह का जादू नजर आया. लीस बिल्कुल अलग ही इरादा करके आए थे. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी और रवींद्र जडेजा की गेंदों पर कई बार रिवर्स स्वीप खेल चौके बटोरे. लीस ने इंग्लैंड की पारी के 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर चौका जड़ अपने पचास रन पूरे किए. इसके लिए उन्होंने महज 44 गेंद ली.

जैक क्राउली और एलेक्स लीस की जोड़ी ने इसी अंदाज में आगे भी बल्लेबाजी जारी रखी और 20वें ओवर में ही 4.93 के रन रेट से इंग्लैंड के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया. यह पहले विकेट के लिए इंग्लैंड की सबसे तेज शतकीय साझेदारी है और 2008 के बाद टेस्ट की चौथी पारी में पहले विकेट के लिए इंग्लैंड की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी. हालांकि, 107 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने क्राउली को क्लीन बोल्ड कर खतरनाक दिख रही इस जोड़ी को तोड़ा.

जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से ठीक पहले गेंद बदली गई थी और इसके बदलते ही भारतीय टीम की किस्मत भी बदल गई. अगले ही ओवर में बुमराह ने क्राउली को क्लीन बोल्ड कर रिकॉर्ड साझेदारी को तोड़ने के साथ ही इस टेस्ट में टीम इंडिया की वापसी कराई.

