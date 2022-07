IND vs ENG VIDEO: जसप्रीत बुमराह को मां से मिलती हैं टिप्स और ट्रिक्स, वाइफ संजना ने बताई पूरी बात

नई दिल्ली: रोहित शर्मा के कोविड पॉजिटिव होने के बाद जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को भारतीय कप्तान नियुक्त किया गया है. वे कपिल देव के बाद भारतीय टीम के पहले तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें यह जिम्मेदारी मिली है. उन्होंने नई जिम्मेदारी मिलने का बाद कहा कि शीर्ष स्तर पर भारतीय टीम की अगुवाई करना उनके लिए बेहद गर्व की बात है.

इंग्लैंड दौरे पर बुमराह को कप्तान बनाए जाने के बाद उनके परिवार वाले भी काफी खुश हैं. उनकी पत्नीं और मां दलजीत को जब से यह खबर मिली है वह काफी प्रसन्नचित्त हैं. पत्नी संजना गणेशन ने आईसीसी के साथ खास बातचीत के दौरान बताया कि बुमराह की मां अपने बेटे को भारतीय टीम की अगुवाई करते हुए देखने के लिए काफी उत्सुक हैं. वह अपने बेटे पर काफी गर्व महसूस कर रही हैं.

Sanjana Ganesan reveals Jasprit Bumrah and his family’s reaction following his 🇮🇳 captaincy announcement.

Read more 👉 https://t.co/JF76BAjcUE pic.twitter.com/GZNDV6o51J

— ICC (@ICC) July 1, 2022