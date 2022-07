कोहली और बेयरस्टो विवाद में जिमी नीशम की एंट्री, कहा- क्यों करते हो नाराज?

वेलिंगटन: बर्मिंघम टेस्ट के तीसरे दिन पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई. दरअसल यह सब मामला इंग्लैंड की पहली पारी के 32वें ओवर में घटा. भारत के लिए यह ओवर अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी डाल रहे थे. शमी ने इस ओवर की पहली ही गेंद स्टंप को निशाना बनाकर डाला, लेकिन गेंद बेयरस्टो को छकाते हुए स्टंप के ऊपर से निकल गई. इस बीच स्लिप में खड़े विराट कोहली ने बेयरस्टो का ध्यान भंग करने के लिए कुछ बोला, इस पर इंग्लिश बल्लेबाज ने भी पलटकर करते हुए जवाब दिया. बात आगे बढ़ती उससे पहले ही मैदानी अंपायरों ने बीच-बचाव करते हुए खेल को दोबारा शुरू करवा दिया.

कोहली के साथ हुए विवाद के बाद बेयरस्टो ने अपना पूरा गुस्सा भारतीय गेंदबाजों पर निकालना शुरू कर दिया. उन्होंने जमकर बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का 11वां शतक ठोक डाला. बेयरस्टो के रौद्र रूप को देखकर लोगों ने कोहली को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. लोगों का मानना है कि बेयरस्टो संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो कोहली को उन्हें उकसाने की क्या जरूरत थी. लोगों का मानना है कि कोहली के उकसाने के बाद ही बेयरस्टो इतना ज्यादा आक्रामक हुए.

Why do opposing teams keep making Jonny Bairstow angry lol, he gets 10x better.

Give him a gift basket each morning, let him know you’re having his car valeted while he’s batting. Anything to keep him happy 😂

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) July 3, 2022