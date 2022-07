जॉनी बेयरस्टो शतक और रन के मामले में टॉप पर पहुंचे, भारत के लिए 2 खिलाड़ी मचा रहे धमाल

लंदन: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 32 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) का बल्ला टेस्ट क्रिकेट में इन दिनों आग उगल रहा है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ संपन्न हुए 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों में लगातार 2 शतक जड़ने वाले धुरंधर खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ भी एक आतिशी शतक जड़ दिया है. इसके साथ ही बेयरस्टो साल 2022 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ऑस्ट्रलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और अपने हमवतन खिलाड़ी जो रूट को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. ख्वाजा और रूट ने इस साल अबतक क्रमशः 4-4 शतक लगाए हैं. वहीं भारत के खिलाफ 106 रनों की शतकीय पारी के साथ ही बेयरस्टो के शतकों की संख्या 5 हो गई है.

यही नहीं वह साल 2022 में रेड बॉल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी वह पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. बेयरस्टो ने सर्वाधिक रन बनाने के मामले में उस्मान ख्वाजा को पीछे छोड़ा है. ख्वाजा ने इस साल ऑस्ट्रेलिया के लिए 6 मैच खेलते हुए 11 पारियों में 117.42 की औसत से 822 रन बनाए हैं. वहीं बेयरस्टो ने इंग्लिश टीम के लिए खबर लिखे जानें तक 6 मैच खेलते हुए 15 पारियों में 67.69 की औसत से 880 रन बना लिए हैं. बेयरस्टो के बल्ले से इस साल अबतक पांच शतक और एक अर्द्धशतक निकले हैं.

Jonny Bairstow has hit five Test centuries in 2022 – the most by a player in this calendar year 💥#WTC23 | #ENGvIND pic.twitter.com/dbhnKYxE2g

— ICC (@ICC) July 4, 2022