IND vs ENG: मोहम्मद शमी की जादुई गेंद पर चारो खाने चित्त हो गए जोस बटलर, VIDEO देख आप भी हो जाएंगे भौचक्का

लंदन. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच लॉर्ड्स में जारी दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेहमान टीम को औसत रन स्कोर पर सीमित कर दिया है. दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए लिए मजबूर हुई इंग्लिश टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने 49 ओवरों में 246 रनों पर ढेर हो गई. मेजबान टीम की इस दुर्दशा में भारतीय टीम के 31 वर्षीय प्रमुख लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) का मुख्य योगदान रहा. उन्होंने टीम के लिए 10 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 47 रन खर्च कर चार अहम सफलता प्राप्त की. चहल ने जिन इंग्लिश बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया उसमें जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स और मोईन अली जैसे सितारों का नाम शामिल रहा.

चहल के अलावा टीम के लिए आज जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या ने क्रमशः दो-दो और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) एवं प्रसिद्ध कृष्णा ने एक-एक सफलता प्राप्त की. शमी ने विपक्षी टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज एवं मौजूदा कप्तान जोस बटलर (Jos Buttler) को अपना शिकार बनाया. दरअसल भारत के लिए 19वां ओवर शमी डाल रहे थे. उनके इस ओवर की चौथी गेंद पर बटलर उनके सामने थे. हल्की सी स्विंग होकर अंदर आ रही गेंद को इंग्लिश कप्तान ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें पूरी तरह से विफल रहे. नतीजा ये रहा कि उन्हें इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौटना पड़ा.

Shami gets the captain, Jos Butler is gone👏#INDvsENG pic.twitter.com/rMwsmjgKXO

— Yash (@thenameisyash26) July 14, 2022