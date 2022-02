Ind vs Eng live Score, U19 World Cup Final: इंग्लैंड को सातवां झटका, भारतीय तेज गेंदबाजों ने दिखाया कमाल

एंटीगा. भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप (Under 19 World Cup) के फाइनल में धमाकेदार शुरुआत की है. उसने खिताबी मुकाबले के पहले ही घंटे में इंग्लैंड पर शिकंजा कस लिया है. भारतीय टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है. वह पांचवें खिताब की तलाश में है और उसे इसकी खुशबू पहले ही घंटे में आ गई है. भारत vs इंग्लैंड फाइनल मैच (Ind vs Eng live Updates) का लाइव अपडेट…

इंग्लैंड को सातवां झटका

इंग्लैंड ने मैच में अपना सातवां विकेट भी गंवा दिया है. उसके विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स होरटन को कौशल तांबे ने आउट किया.

राज बावा ने लगाया गेंद से चौका

राज बावा ने फाइनल में स्वप्निल प्रदर्शन करते हुए मैच में चौथा विकेट ले लिया है. उन्होंने रेहान अहमद को तांबे के हाथों कैच कराया.



राज ने झटका तीसरा विकेट

राज बावा ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए मैच में अपना तीसरा विकेट ले लिया है. उन्होंने विलियम लक्सटन के बाद जॉज बेल को भी विकेटकीपर दिनेश बाना के हाथों लपकवाया. बेल खाता भी नहीं खोल सके.



रवि के बाद राज का डबल

रवि कुमार के बाद राज बावा ने भी मैच में अपना दूसरा विकेट ले लिया है. उन्होंने विलियम लक्सटन को विकेटकीपर दिनेश बाना के हाथों लपकवाया.

भारत को तीसरी कामयाबी

रवि कुमार के बाद मैच में राज बावा का जादू देखने को मिल रहा है. पहले चेंज के बाद बॉलिंग करने आए राज बावा ने भारत को तीसरी कामयाबी दिला दी है. उन्होंने जॉर्ज थॉमस को आउट कर दिया है.

रवि को एक और विकेट

भारत को दूसरी कामयाबी के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा. इस बार भी रवि कुमार ने विकेट लिया. उन्होंने अपने दूसरे और मैच के चौथे ओवर में इंग्लिश कप्तान टॉम प्रेस्ट को बोल्ड कर दिया. इंग्लिश कप्तान खाता भी नहीं खोल सके. अभी इंग्लैंड का स्कोर 18 रन है.

भारत को पहली कामयाबी

भारत ने मैच के दूसरे ही ओवर में इंग्लैंड को झटका दे दिया है. भारत को यह कामयाबी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रवि कुमार ने दिलाई. रवि ने अपने पहले ही ओवर में जैकब बेथल को चलता कर दिया. अभी इंग्लैंड का स्कोर 4 रन है.

भारत की प्लेइंग-11: हरनूर सिंह, अंगकृष रघुवंशी, शेख राशिद (उप कप्तान), यश धुल (कप्तान), निशांत सिंधु, राज बावा, कौशल तांबे, दिनेश बाना, राजवर्धन हेंगारगेकर, विक्की ओस्तवाल और रवि कुमार.

इंग्लैंड की प्लेइंग-11: जॉर्ज थॉमस, जैकब बेथेल, टॉम प्रीस्ट ( कप्तान), जेम्स रियू, विलियम लक्सटन, जॉर्ज बेल, रेहान अहमद, एलेक्स होर्टन, थॉमस एस्पिनवाल, जेम्स सेल्स, जोशुआ बॉयडेन.

इंग्लैंड ने मैच में टॉस जीता

भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप (Under 19 World Cup) का फाइनल एंटीगा के नॉर्थ साउंड ग्राउंड पर खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान टॉम प्रेस्ट ने मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया.

