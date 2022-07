IND vs ENG: भारतीय क्रिकेट में इतिहास रचने के बाद मोहम्मद शमी ने दिया बड़ा बयान, देखें VIDEO

लंदन. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच प्रस्तावित तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो चुकी है. इस सीरीज का पहला मुकाबला बीते मंगलवार को लंदन स्थित द ओवल मैदान में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी. पहले वनडे मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के तेज गेंदबाज पुरे अपने चरम पर नजर आए. बुमराह ने जहां अपने वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की. वहीं शमी वनडे प्रारूप में देश के लिए सबसे तेज 150 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बनें.

बीसीसीआई ने 31 वर्षीय अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में वह वनडे प्रारूप में मिली अपनी 150 सफलता के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा तीन साल के ब्रेक के बाद मैदान में उतरा था तो माइंड क्लियर था. आपको पता होता है कि आपको किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होती है, लेकिन आपके अंदर कलेजा बड़ा होना चाहिए. अगर आपका कलेजा बड़ा है तो आप कहीं भी किसी भी मोमेंट पर सेट हो सकते हैं.

