मोहम्मद सिराज ने बेयरस्टो और रूट का बत्ती किया गुल, दोनों खिलाड़ी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे

लंदन. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक मुकाबला शुरू हो गया है. दोनों टीमें आखिरी मुकाबले के लिए मैनचेस्टर स्थित ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में आमने-सामने हैं. इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है. कप्तान के इस फैसले को भारतीय तेज गेंदबाजों खासकर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने सही भी साबित किया है. दरअसल कैप्टन शर्मा ने पारी का दूसरा ओवर सिराज के हाथों में थमाया. सिराज ने इस ओवर में कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए महज एक रन खर्च कर दो विकेट चटका डाले. उन्होंने पहले पहल अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन की राह दिखाई. इसके बाद उन्होंने इस ओवर की आखिरी गेंद पर जो रूट को भी पवेलियन जाने पर पर मजबूर कर दिया.

भारत के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जा रहे निर्णायक मुकाबले में बेयरस्टो और रूट कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए और दोनों बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रमशः तीन-तीन गेंदों का सामना किया. इंग्लिश टीम के लिए फिलहाल जेसन रॉय (20) और बेन स्टोक्स (12) मैदान में टिके हुए हैं. टीम का स्कोर पांच ओवर की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर 32 रन है.

Mohammed Siraj’s first over:

Dot

Dot

Wicket (Bairstow)

Dot

Dot

Wicket (Root)

What a replacement for the injured Jasprit Bumrah.#ENGvIND pic.twitter.com/Ub3QqNnaXC

— bet365 (@bet365) July 17, 2022