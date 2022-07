हार्दिक पंड्या की दमदार गेंदबाजी से खुश हुईं IPL टीमें, किसी ने बनाया मुन्ना भैया तो किसी ने...

लंदन. भारतीय क्रिकेट टीम के 28 वर्षीय ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) चोट से उबरने के बाद प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं. स्टार ऑलराउंडर का जलवा पहले पहल आईपीएल में देखने को मिला. इसके बाद वह देश के लिए लगातार मैच विनिंग प्रदर्शन कर रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में जलवा बिखेरने के बाद वह वनडे सीरीज में भी धमाल मचा रहे हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबल में जहां अन्य गेंदबाज विकेट निकालने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं. वहीं पंड्या की गेंदों पर विपक्षी खिलाड़ी बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह चाहकर भी उनके सामने संभल नहीं पा रहे हैं.

हाल यह है कि पंड्या इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में देश के लिए सात ओवरों में चार विकेट चटका चूके हैं. पंडया का एकदिवशीय क्रिकेट में यह अबतक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. उन्होंने आज के मुकाबले में विपक्षी टीम के जिन खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया है उसमें जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, कैप्टन जोस बटलर और लियाम लिविंगस्टोन का विकेट शामिल है.

मैनचेस्टर में पंड्या के कातिलाना गेंदबाजी को देख आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स भी उनकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाई. फ्रेंचाइजी ने फेमस वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ की एक तस्वीर शेयर करते हुए स्टार खिलाड़ी की सराहना की है. इस तस्वीर में फिल्म के कैरेक्टर मुन्ना भैया माधुरी यादव के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में लिखा गया है, ‘जलवा है हमारा यहां.’

Everytime Hardik Pandya comes in to bowl: pic.twitter.com/oIkFmeVTR5

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) July 17, 2022