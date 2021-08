IND vs ENG: 2021 का नंबर-1 गेंदबाज; झटके 38 विकेट, पर कप्तान-कोच नहीं दे रहे प्लेइंग XI में जगह

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच जारी टेस्ट सीरीज क्रिकेट फैंस को भरपूर रोमांच दे रही है. मजेदार बात यह है कि रोमांच प्लेइंग इलेवन के चुने जाने से ही शुरू हो जाता है. भारतीय टीम की बात ही कर लीजिए. टीम इंडिया (Team India) के जिस गेंदबाज ने 2021 में सबसे अधिक विकेट (Most Wicket in 2021) लिए हैं और शतक भी लगाया है, उसे इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग XI में जगह ही नहीं मिल रही. यह गेंदबाज कोई और नहीं रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) हैं. अश्विन को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो जगह मिली थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट में वे बेंच की शोभा ही बढ़ाते मिले. 25 अगस्त से लीड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट में उनके खेलने की उम्मीद कम ही है.

भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार संकेत दे रहे हैं कि वे इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG) 4 तेज गेंदबाजों को प्लेइंग इलेवन में शामिल रखेंगे. वे टीम में एक स्पिनर तो चाहते हैं, लेकिन अपनी इस टीम में रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को आर अश्विन (R Ashwin) पर वरीयता देते रहे हैं. आइए देखते हैं कि जडेजा और अश्विन का प्रदर्शन पिछले दिनों कैसा रहा है. साथ ही 2021 के प्रदर्शन पर भी एक नजर.

पहले इस साल अब तक खेले गए टेस्ट मैचों के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं. इस साल सबसे अधिक विकेट लेने का श्रेय भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम है. अश्विन ने इस साल 6 टेस्ट मैचों में 36 विकेट लिए हैं. यानी औसतन हर मैच में 6 विकेट. 2021 में सबसे अधिक विकेट लेने वालों की इस लिस्ट में हसन अली (30) दूसरे, जैक लीच (28) तीसरे, अक्षर पटेल (27) चौथे, शाहीन अफरीदी (27) पांचवें और केमार रोच (27) छठे नंबर पर हैं. मोहम्मद सिराज (22) इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं.

अब एक नजर 2021 में अश्विन और जडेजा के प्रदर्शन पर डाल लेते हैं. अश्विन ने इस साल 6 टेस्ट मैचों में 36 विकेट झटके हैं और 267 रन भी बनाए हैं. अश्विन इस साल एक शतक भी लगा चुके हैं. जडेजा का प्रदर्शन 2021 में अश्विन के मुकाबले कमजोर नजर आता है. हालांकि, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है. जडेजा ने 2021 में 4 टेस्ट मैच में एक फिफ्टी की मदद से 158 रन बनाए हैं और 5 विकेट झटके हैं.