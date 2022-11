IND vs ENG: सेमीफाइनल से पहले बेन स्टोक्स का विराट-सूर्या पर बड़ा बयान

नई दिल्ली. भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल से पहले इंग्लिश खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित किया. इंग्लिश ऑलराउंडर ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 सेमीफाइनल से पहले विराट कोहली और विश्व नंबर 1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की प्रशंसा की. हालांकि, इंग्लैंड के ऑलराउंडर को उम्मीद है कि उनके गेंदबाज भारत के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली पर अंकुश लगाने में सफल भी रहेंगे.

हालांकि बेन स्टोक्स को अभी चल रहे टूर्नामेंट में अपना शानदार खेल दिखाना बाकी है. ऐसे में जब इंग्लैंड 10 नवंबर को सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा तो बहुत कुछ दांव पर लगा होगा. बेन स्टोक्स भी ‘मेन इन ब्लू’ के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक होंगे. वर्ल्ड नंबर 1 सूर्यकुमार यादव के बारे में बात करते हुए स्टोक्स ने कहा कि सूर्यकुमार यादव बहुत ही शानदार हैं, जब वह कुछ शॉट खेलते हैं तो हमें सोचने की जरूरत होती है.

बेन स्टोक्स ने पत्रकारों से कहा, ”सूर्य कुमार ने वास्तव में क्रिकेट जगत में अपनी चमक बिखेरी है. वह शानदार खिलाड़ी है और कुछ ऐसे शॉट खेलता है जिन्हें देखकर आप सिर खुजलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं.” उन्होंने कहा, ”वह अभी शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम उस पर अंकुश लगाने में सफल रहेंगे और उसे खुलकर नहीं खेलने देंगे.”

