IND vs ENG: इंग्लैंड सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच खेलेगी टीम इंडिया, तैयारियों में जुटा ECB

लंदन. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) भारतीय टीम के लिए पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (India vs England) की तैयारी के मद्देनजर जुलाई के तीसरे सप्ताह में 'संयुक्त काउंटी' टीम (Team India Practice Match) के खिलाफ अभ्यास मैच आयोजित करने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है. भारतीय टीम चार अगस्त से नाटिघंम में पहला टेस्ट खेलेगी. वह इससे पहले 'सलेक्ट काउंटी एकादश' के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेल सकती है, जिसे प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है. 'सलेक्ट काउंटी एकादश' (Select County XI) को पहले 'संयुक्त काउंटी' के नाम से जाना जाता था. यह मैच 20 से 22 जुलाई के बीच कराया जा सकता है.



ईसीबी के प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा, ''भारतीय पुरुष टेस्ट टीम की पांच मैचों की 'एलवी इंश्योरेंस' टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए 'काउंटी सलेक्ट एकादश' के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलने के बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) के अनुरोध से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं.''



प्रवक्ता ने कहा, ''हम कोविड-19 प्रोटोकॉल और अन्य तैयारियों पर काम कर रहे हैं ताकि यह अभ्यास मैच सुनिश्चित करा सकें जिसके बारे में हम आने वाले समय में पुष्टि करेंगे.'' उन्होंने कहा, ''भारतीय टीम टेस्ट सीरीज से पूर्व शिविर के लिए 15 जुलाई को डरहम के एमिरेट्स रिवरसाइड पहुंचेंगी और इसी स्थल पर एक अगस्त तक तैयारी करेगी जिसके बाद टीम चार अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले नाटिघंम के ट्रेंट ब्रिज पहुंचेंगी.''



यह पूछने पर कि अभ्यास मैच के लिए प्रतिद्वंद्वी टीम कितनी मजबूत होगी क्योंकि 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट 23 जुलाई से शुरू हो रहा है तो प्रवक्ता ने कहा, ''इसमें वही खिलाड़ी होंगे जो 'द हंड्रेड' में नहीं खेलेंगे और हम उपलब्ध खिलाड़ियों में से मजबूत टीम का चयन करना चाहेंगे.''



भारतीय टीम न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल (WTC Final) में इतनी तैयार नहीं दिख रही थी. क्योंकि उसने इसकी तैयारियों के लिए टीम के अंदर ही दो टीमें बनाकर महज एक अभ्यास मैच खेला था, जिसके बाद क्रिकेट विशेषज्ञ जैसे सुनील गावस्कर और एलिस्टेयर कुक को लगा था कि इतने बड़े मुकाबले के लिए यह काफी नहीं था.



यहां तक कि कप्तान विराट कोहली ने फाइनल गंवाने के बाद नाराजगी जाहिर की थी कि उन्हें प्रथम श्रेणी मैच खेलने को नहीं दिया गया था और बीसीसीआई ने ईसीबी से अभ्यास मैच का अनुरोध किया था. भारतीय टीम प्रबंधन समझ गया कि कम से कम एक प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ उचित प्रथम श्रेणी या अभ्यास मैच के बिना तैयारी संभव नहीं है.