नई दिल्‍ली. सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भारत और इंग्‍लैंड (India vs England) के बीच चल रहे चौथे टेस्‍ट मैच में विदेशी जमीं पर अपने टेस्‍ट करियर का पहला शतक जड़ा. रोहित के इस शतक ने टीम इंडिया की जीत की उम्‍मीद भी जगा दी है. सलामी बल्‍लेबाज ने 256 गेंदों पर 14 चौके और 1 छक्‍के की मदद से 127 रन की पारी खेली. उन्‍होंने जैसे ही छक्‍के के साथ अपना शतक पूरा किया, द ओवल के स्‍टैंड में बैठी उनकी पत्‍नी रितिका सजदेहा (Ritika Sajdeh) इसका जश्‍न मनाती नजर आईं.

फैंस इस बात को बखूबी जानते हैं कि रितिका रोहित शर्मा के लिए हर परिस्थिति में स्‍तंभ की तरह खड़ी रहती है. रोहित इस समय आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के दूसरे सेशन में वर्ल्‍ड क्‍लास इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे हैं. कई बार तो रोहित की पारी को देखकर रितिका की आंखों में आंसू तक आ गए थे.

Ritika Bhabhi ji always Supported Rohit in Bad Phases

Please everyone just like for this Great Lady ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/EkQx83JGJp

— ♥ LOVER ♥ (@ILoveYouJanu143) September 5, 2021