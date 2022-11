Live Auto Refresh On

IND vs NZ 2nd ODI LIVE SCORE: शिखर धवन एंड कंपनी के लिए जीत हर हाल में जरूरी, थोड़ी देर में होगा टॉस

India vs New Zealand 2nd ODI Live Score and Update in Hindi: भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें सीरीज के दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में हैमिल्टन के सिडन पार्क में आमने सामने हैं. भारत के लिए यह मुकाबला 'करो या मरो' की तरह है. शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी वहीं मेजबान न्यूजीलैड की टीम दूसरे वनडे को जीतकर सीरीज कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. ऑकलैंड में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में भारतीय गेंदबाज 306 रन के स्कोर का बचाव करने में असफल रहे थे. दूसरे वनडे पर बारिश का साया मंडरा रहा है. पहले वनडे में शिखर धवन एंड कंपनी को छठे गेंदबाज की कमी खली थी. वॉशिंगटन सुंदर को छोड़कर टीम इंडिया के बाकी सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए. तेज गेंदबाज उमरान मलिक और शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में अनुभव की कमी साफ तौर पर देखने को मिली. इस मैच में भारत के पास छठे गेंदबाज का विकल्प नहीं था. भारत और न्यूजीलैंड ने हैमिल्टन में 7 वनडे खेले हैं. मेजबान टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं वहीं भारत के हिस्से में एक जीत आई है. टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2009 में एकमात्र वनडे यहां जीता है. 13 साल बाद सेडन पार्क में टीम इंडिया को दूसरी जीत का इंतजार है.