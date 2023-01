नई दिल्‍ली. न्‍यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) पहले वनडे मैच से पहले टॉस के लिए मैदान पर आए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने हैदराबाद वनडे के लिए तीन बदलावों का ऐलान किया. हार्दिक पंड्या की वापसी हुई. सूर्यकुमार यादव और शार्दुल ठाकुर को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. श्रेयस अय्यर की जगह ईशान किशन को टीम में जगह देने का ऐलान तो एक दिन पहले ही कर दिया गया था लेकिन शार्दुल ठाकुर के लिए जगह बनाने के चक्‍कर में प्‍लेइंग इलेवन ने स्‍पीड मास्‍टर उमरान मलिक (Umran Malik) की ही छुट्टी कर दी गई.

उमरान मलिक का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान अच्‍छा रहा था. उन्‍होंने दो मैचों में पांच विकेट निकाले थे. यही कारण है कि उन्‍हें प्‍लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने से फैन्‍स नाराज हैं. उमरान की जगह अतिरिक्‍त ऑलराउंडर के रूप में शार्दुल ठाकुर को खिलाने के लिए कप्‍तान रोहित शर्मा और मुख्‍य कोच राहुल द्रविड़ की आलोचना हो रही है. हालांकि इस दौरान ऐसे भी फैन दिखे जो लॉर्ड शार्दुल को जगह दिए जाने से काफी खुश हैं. शार्दुल भी मौके के इंतजार में थे.

@starniadugu why umran Malik was not in playing 11 today while he was taking wickets regularly @StarSportsTel

Would have liked to see Umran ahead of Shami today. Shardul can bowl in the PP. Umran in middle-overs adds a lot of value. He was amongst the wickets too.

— Harshit Anand (@imHarshitAnand) January 18, 2023