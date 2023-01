नई दिल्‍ली. हैदराबाद वनडे खराब अंपायरिंग के चलते विवादों में आ गया है. भारतीय टीम के उपकप्‍तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya Wicket Controversy) को जिस तरह से आउट दिया गया है उसे देखते हुए फैन काफी निराश हैं. खासबात यह है कि इस मैच में कुछ गेंदों बाद शुभमन गिल (Shubman Gill) के साथ भी हार्दिक पंड्या जैसा ही वाक्‍या हुआ लेकिन इस बार अंपायर ने बैटर का साथ दिया. यह फैसला किसी ऑन फील्‍ड अंपायर का नहीं बल्कि तीसरे अंपायर का था. टीवी फुटेज से यह साफ पता चलता है कि गेंद और विकेट के बीच काफी दूरी थी. ऐसे में किस आधार पर हार्दिक को आउट दिया गया वो समझ से परे है.

सोशल मीडिया पर तीसरे अंपायर केएन अनंत पद्मनाभन की जमकर क्‍लास लगाई जा रही है. 40वें ओवर की पहली गेंद पर मिशेल सेंटनर की गेंद पर हार्दिक को आउट करार दिया गया. गेंद बल्‍ले के बेहद करीब से पीछे विकेटकीपर टॉम लेथम के ग्‍लव्‍स में चली गई. सेंटनर विकेट मिलने के लिए आश्‍वस्‍त थे. हार्दिक को पता था कि वो नॉटआउट है और उनके हाव भाव से भी यही प्रतीत हो रहा था.

तीसरे अंपायर ने पहले स्‍नीको-मीटर से चेक किया तो पता चला कि गेंद और बल्‍ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ है. इसके बाद बारी थी गेंद और स्‍टंप के बीच संपर्क को चैक करने की. टीवी फुटेज से पता चल रहा था कि गेंद विकेट से दूर थी. गेंद पीछे विकेटकीपर के ग्‍लव्‍स में जाने के बाद गिल्लियां बिखरी थी. विकेटकीपर के ग्‍लव्‍स से स्‍टंप बिखरे लेकिन फिर भी हार्दिक को आउट करार दिया गया.

