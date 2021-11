IND vs NZ Live Score : मार्क चैपमैन ने छक्के से पूरा किया अर्धशतक, मार्टिन गप्टिल भी दे रहे साथ

India vs New Zealand 1st T20 at Jaipur Live Score : न्यूजीलैंड की सधी शुरुआत, 3 ओवर में 1 विकेट खोकर 15 रन बनाए. भुवनेश्वर कुमार के दूसरे (पारी के तीसरे) ओवर की तीसरी गेंद पर चैपमैन ने चौका लगाया. इस ओवर हालांकि 4 ही रन बने. चैपमैन 13 और मार्टिन गप्टिल 2 गेंद पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं.

India vs New Zealand 1st T20 at Jaipur Live Score : मोहम्मद सिराज के पहले (पारी के चौथे) ओवर में कुल 5 रन बने. न्यूजीलैंड ने 4 ओवर में 1 विकेट खोकर 20 रन बना लिए हैं. मार्क चैपमैन 19 गेंदों पर 15 और मार्टिन गप्टिल 4 गेंद पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं.

India vs New Zealand 1st T20 at Jaipur Live Score : न्यूजीलैंड ने रन गति बढ़ाई और अपने 50 रन 7.2 ओवर में पूरे किए. स्पिनर अक्षर पटेल (Axar Patel) के पहले (पारी के 8वें) ओवर में कुल 7 रन बने. न्यूजीलैंड ने 8 ओवर में 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिए हैं. मार्टिन गप्टिल 13 गेंदों पर 14 और मार्क चैपमैन 34 गेंदों पर 39 रन बनाकर खेल रहे हैं.

India vs New Zealand 1st T20I at Jaipur Live Cricket Score and Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी टिम साउदी (Tim Southee) संभाल रहे हैं. न्यूजीलैंड को पहला झटका पारी की तीसरी ही गेंद पर लगा और डेरिल मिशेल को भुवनेश्वर कुमार ने खाता खोले बिना ही पैवेलियन भेज दिया.

इसके बाद मार्टिन गप्टिल और मार्क चैपमैन (Mark Chapman) ने टीम को संभाला. चैपमैन ने अक्षर पटेल के पारी के 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का जड़ा और अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक 45 गेंदों पर पूरा किया.

India (Playing XI) : रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर और मोहम्मद सिराज

New Zealand (Playing XI) : मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, मिशेल सैंटनर, टिम साउदी (कप्तान), टॉड एस्टल, लॉकी फर्ग्युसन और ट्रेंट बोल्ट

भारतीय टीम ने हाल में टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup-2021) में न्यूजीलैंड से मुकाबला खेला था, तब केन विलियमसन की कप्तानी वाली कीवी टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. अब भारतीय टीम उस हार का बदला लेने के मकसद से उतरेगी और सीरीज में विजयी आगाज करना चाहेगी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

India vs New Zealand के बीच पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.