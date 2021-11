IND vs NZ Highlights: 19-20वें ओवर में गिरे 2 विकेट, भारत की जीत नहीं थी आसान; 10 पॉइंट में समझें पूरा खेल

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) की हार भुलाकर नई शुरुआत कर ली है. भारत (Team India) ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद खेले गए पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड (New Zealand) को हरा दिया है. भारत (India) की यह जीत कई मायनों में अलग है. इस मैच में विराट कोहली, जसपीत बुमराह जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी नहीं खेले. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टी20 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) बतौर कप्तान नई पारी की शुरुआत की. उन्होंने बतौर कप्तान ना सिर्फ टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दोबारा मौका दिया, बल्कि नए खिलाड़ियों को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया. यह राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) का बतौर भारतीय कोच पहला मैच भी था. आइए जानते हैं भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच की 10 खास बातें.

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच पहला टी20 मैच जयपुर में खेला गया. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड से पहले बैटिंग करने को कहा. यह जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेला गया पहला टी20 मैच भी है. कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग इलेवन में भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया, जिन्हें टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद बेंच पर बैठा दिया गया था. रोहित ने इस मैच में वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) को भी उतारा. यह उनका डेब्यू मैच था. इस मैच में 5 ऐसे खिलाड़ी खेले, जो टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा भी नहीं थे. न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 164 रन बनाए. मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) ने 70 और मार्क चैपमैन (Mark Chapman) ने 63 रन बनाए. इन दोनों के अलावा सिर्फ टिम साइफर्ट (12) ही दोहरी रनसंख्या छू सके. भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने चार ओवर में 23 रन देकर और भुवनेश्वर कुमार ने 24 रन देकर 2-2 विकेट लिए. न्यूजीलैंड ने एक समय एक विकेट पर 110 रन बना लिए थे. तब लग रहा था कि कीवी टीम 180 का स्कोर पार करेगी, लेकिन अश्विन ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर रनगति पर अंकुश लगा दिया. टीम इंडिया (Team India) ने लक्ष्य का पीछा करते हुएअच्छी शुरुआत की. टीम ने पहले 5 ओवर में बिना विकेट के 50 रन बना लिए थे. इसके बाद केएल राहुल 15 रन बनाकर बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सैंटनर की गेंद पर आउट हुए. राहुल के आउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने 59 रन की साझेदार की. यह जोड़ी रोहित के आउट होने से टूटी. रोहित 48 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 36 गेंद का सामना किया. 5 चौके और 2 छक्के जड़े. रोहित का विकेट बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को मिला. रोहित के आउट होने के बाद सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया. वे जब 62 रन बनाकर तीसरे भारतीय बल्लेबाज के तौर पर आउट हुए तब तक टीम का स्कोर 144 रन हो चुका था. लक्ष्य के करीब पहुंचकर भारत ने दो विकेट जल्दी-जल्दी गंवाए. श्रेयस अय्यर 19वें ओवर में आउट हुए. डेब्यू मैच खेल रहे वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) भी मैच फिनिश नहीं कर पाए. उन्होंने चौके से खाता खोला और दूसरी गेंद पर आउट हो गए. तनावभरे उन पलों में ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने समझदारी भरा खेल दिखाया और टीम को विजय दिलाई. सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. 40 गेंद पर 62 रन बनाने वाले सूर्या की यह टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे बड़ी पारी भी है. उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के जमाए. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच रांची में शुक्रवार को खेला जाएगा. सीरीज में अपनी संभावनाएं कायम रखने के लिए न्यूजीलैंड को यह मैच हर हाल में जीतना होगा. दूसरी ओर, भारत की कोशिश होगी कि वह रांची में ही सीरीज पर कब्जा जमा ले.

