नई दिल्‍ली. न्‍यूजीलैंड के सलामी बल्‍लेबाज टॉम लाथम (Tom Latham) ने कानपुर टेस्‍ट के तीसरे दिन भारतीय (India vs New Zealand 1st Test) गेंदबाजों को काफी परेशान किया. भारत की 345 रन की पहली पारी के जवाब में न्‍यूजीलैंड के टॉम लाथम और विल यंग ने शानदार शुरुआत की और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 151 रन की साझेदारी हुई. कीवी सलामी बल्‍लेबाज यंग ने 89 रन बनाए, जबकि लाथम को अक्षर पटेल (Axar Patel) ने 95 रन पर आउट किया. हालांकि लाथम की पारी पर पहले ही भारत विराम लगा सकता था, मगर वो एक डीआरएस लेने से चूक गया.

जब लाथम 66 रन पर बल्‍लेबाजी कर रहे थे, तब आर अश्विन की गेंद पर वह एलबीडब्‍ल्‍यू हो थे. भारतीय फील्‍डर्स ने अपील भी की थी. हालांकि ऑन फील्‍ड अंपायर ने भारत के पक्ष में फैसला नहीं दिया. इससे भी ज्‍यादा हैरानी तब हुई, जब कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भी रिव्‍यू नहीं लिया, जो एक गलती साबित हुई, क्‍योंकि रीप्‍ले से साफ नजर आ रहा है कि गेंद मिडिल स्‍टंप को हिट कर रही थी.

Latham out LBW at 66, given not out, review not taken by India.

Are the matches going to get decided on the basis of a team’s judgment to take (or not to) DRS? pic.twitter.com/WzDoWrTQri

