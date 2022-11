VIDEO: वेलिंग्टन टी20 से पहले टीम इंडिया ने दिखाया ट्रेलर, पंत-श्रेयस ने की छक्कों की बारिश

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में मिली हार को भूलकर टीम इंडिया टी20 में हार्दिक पंड्या की अगुआई में नई शुरुआत करने जा रही है. मुकाबला न्यूजीलैंड से है, जिसका टी20 विश्व कप में सफर भारत की तरह ही सेमीफाइनल में ही थम गया था. दिलचस्प बात यह है कि पिछले टी20 विश्व कप में भी मिली निराशा के बाद भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही पहली टी20 सीरीज खेली थी और इस बार के विश्व कप के बाद भी ऐसा ही होने जा रहा है. इस बार भी पिछले साल की तरह टीम इंडिया नई तेवर के साथ टी20 खेलती नजर आएगी. टीम के कोच वीवीएस लक्ष्मण और कप्तान पंड्या इस बात का इशारा कर चुके हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी20 की सीरीज में टीम इंडिया जिस सोच और तेवर के साथ खेलती नजर आ सकती है, उसकी एक बानगी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में दिखा दी. इसका एक वीडियो बीसीसीआई ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और संजू सैमसन नेट सेशन में ही चारों तरफ छक्के उड़ाते नजर आ रहे हैं.

पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भारत पहले राउंड में ही हारकर बाहर हो गया था. इस टूर्नामेंट के ठीक बाद टी20 टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया था और कोच राहुल द्रविड़ बने थे. इसके बाद से भारत ने आक्रामक अंदाज में टी20 क्रिकेट खेलना शुरू किया. लेकिन, टी20 विश्व में भारत उस अप्रोच को कायम नहीं रख पाया, जिसका नतीजा यह रहा कि इस बार टीम सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई. टॉप ऑर्डर की धीमी शुरुआत का भारत को नुकसान उठाना पड़ा. अब अगला टी20 विश्व कप 2 साल बाद है. ऐसे में टीम इंडिया इस गलती को सुधारकर आगे बढ़ने की कोशिशों में जुट गई है. इसका सबूत है नेट सेशन में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी.

TICK..TICK..BOOM 💥💥

All charged up for the #NZvIND T20I series opener#TeamIndia 🇮🇳 pic.twitter.com/AsNSTeMqq8

— BCCI (@BCCI) November 17, 2022