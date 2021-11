IND vs NZ: 659 विकेट लेने वाला गेंदबाज अनदेखी से नाराज, बल्लेबाजी का वीडियो शेयर कर सेलेक्टर्स पर कसा तंज

नई दिल्ली. बीसीसीआई ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी20 और 2 टेस्ट की घरेलू सीरीज (Indian Team For New Zealand Tour) के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था. लेकिन दोनों ही टीमों में सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) को शामिल नहीं किया गया. जबकि वो घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. अपनी अनदेखी के बाद उनादकट ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mustaq Ali T20 Tournament 2021) में अपनी आतिशी पारी का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर सेलेक्टर्स पर निशाना साधा.

इस वीडियो को शेयर करने के साथ उनादकट ने मजेदार कैप्शन लिखा- “बस, एक और तेज गेंदबाज जो बल्लेबाजी कर सकता है.” हालांकि, उन्होंने बीसीसीआई या सेलेक्टर्स के लिए तो सीधे कुछ नहीं लिखा. लेकिन उन्होंने अपने इरादे जता दिए.

उनादकट, फिलहाल सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में सौराष्ट्र की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने ट्विटर पर अपनी बल्लेबाजी का जो वीडियो शेयर किया है. वो बीते हफ्ते हैदराबाद के खिलाफ हुए मुकाबले का है. इस मैच में उनादकट ने 32 गेंद में नाबाद 58 रनों की पारी खेली थी. इस मैच में उन्होंने मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों के खिलाफ भी बड़े शॉट्स लगाए थे.

Just another pace bowler who can bat.. 😉 pic.twitter.com/FlIEns2JB6

— Jaydev Unadkat (@JUnadkat) November 12, 2021