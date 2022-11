IND vs NZ LIVE Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा ODI मैच टीवी और ऑनलाइन कब और कहां देखें, यहां पढ़ें

नई दिल्ली. शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर तीन वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है. ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 307 रन का लक्ष्य रखा. टॉम लाथम के नाबाद शतक और केन विलियम्सन की 94 रनों की पारी की बदौलत कीवी टीम ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया. दूसरा वनडे मैच हेमिल्टन के सीडन पार्क में खेला जाएगा. मैच सुबह 7 बजे (भारतीय समय) शुरू होगा. जानिए India vs New Zealand वनडे सीरीज से जुड़ी हर बात…

भारत की संभावित प्लेइंग 11: शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11: फिन एलेन, डेवॉन कॉनवे, केन विलियम्सन (कप्तान), टॉम लाथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, टिम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन.

IND vs NZ Weather Report: क्या हेमिल्टन में टीम इंडिया के लिए बारिश बनेगी विलेन, जानें वहां के मौसम का हाल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरेशनल मैच कब खेला जाएगा?



भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरेशनल मैच रविवार (27 नवंबर) को खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरेशनल मैच कहां खेला जाएगा?



भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरेशनल मैच हेमिल्टन के सीडन पार्क में खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरेशनल मैच भारतीय समयानुसार कितने बजे से खेला जाएगा?



भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरेशनल मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे से खेला जाएगा. टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरेशनल मैच भारत में टीवी पर कहां (IND vs NZ 2nd ODI match live on TV) देख सकते हैं?



भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे इंटरेशनल मैच का टीवी पर लाइव प्रसारण आप डीडी स्‍पोर्ट्स पर देख सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे इंटरेशनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (Where to Watch IND vs NZ 2nd ODI Live streaming) कहां देखें?



भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे इंटरेशनल मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसके अलावा आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट News18 Hindi को फॉलो कर सकते हैं.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम : शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन, दीपक हुडा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक.

वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम: केन विलियम्सन (कप्तान), फिन एलेन, माइकल ब्रैसवेल, डेवॉन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, टॉम लाथम (विकेटकीपर), एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, टिम साउदी.

