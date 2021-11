IND vs NZ: रांची में भारत और न्यूजीलैंड आमने-सामने, थोड़ी देर में होगा टॉस

India vs New Zealand 2nd T20I Live Score : भारतीय टीम ने इससे पहले तक रांचा में केवल 2 ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. खास बात है कि उसका यहां जीत का रिकॉर्ड शत-प्रतिशत है यानी दोनों ही टी20 उसने जीते हैं.

India vs New Zealand 2nd T20I at Ranchi Live Cricket Score and Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच (IND vs NZ 2nd T20I) मैच रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाना है. टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा. भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) संभाल रहे हैं. पूर्णकालिक हेड कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के मार्गदर्शन में यह पहली सीरीज है. भारतीय टीम ने जयपुर में खेले गए सीरीज के पहले टी20 में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसी के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. यदि आज टीम इंडिया जीत दर्ज करती है तो वह सीरीज अपने नाम कर लेगी.

India (Probable Playing XI) : रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर और मोहम्मद सिराज

New Zealand (Probable Playing XI) : मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, मिचेल सैंटनर, टिम साउदी (कप्तान), टॉड एस्टल, लॉकी फर्ग्युसन और ट्रेंट बोल्ट

India vs New Zealand के बीच दूसरा टी20 मैच किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे खेला जाएगा.

India vs New Zealand के बीच दूसरा टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला रांची के जेएससीए स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

India vs New Zealand के बीच दूसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

India vs New Zealand के बीच दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.