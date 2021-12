IND vs NZ 2nd Test Live Score Updates: टीम इंडिया मुंबई टेस्ट में जीत से सिर्फ 5 कदम दूर

India vs New Zealand 2nd Test at Mumbai Live Cricket Score and Updates : भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच (IND vs NZ 2nd Test) मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच (IND vs NZ Live Score) पर पकड़ मजबूत कर ली और जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. मेहमान टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 140 रन बनाए. न्यूजीलैंड अभी लक्ष्य से 400 रन दूर है जबकि भारत को जीत के लिए 5 विकेट की जरूरत है. स्टंप्स के समय हेनरी निकोल्स 36 और रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) 2 रन बनाकर क्रीज पर थे.

भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 540 रन का विशाल लक्ष्य रखा है. दोनों टीम के बीच कानपुर में खेला गया पहला मैच ड्रॉ रहा था. अपनी पहली पारी में 325 रन बनाने वाले भारत ने इस मुकाबले में अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 276 रन पर समाप्त घोषित की. न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में केवल 62 रन पर आउट हो गई थी. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सहजता से बल्लेबाजी नहीं कर पाए. डेरिल मिचेल ने जरूर 92 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली. भारत की तरफ से ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने 27 रन देकर तीन और बायें हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल (Axar Patel) ने 42 रन देकर एक विकेट लिया है.

टीम इंडिया दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था. ऐसे में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से भारत के लिए यह मैच महत्वपूर्ण है.

India vs New Zealand के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे खेला जाएगा.

India vs New Zealand के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्‍ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

India vs New Zealand के बीच दूसरे टेस्‍ट मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्‍ट मैच का लाइव प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

India vs New Zealand के बीच दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.