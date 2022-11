Live Auto Refresh On

IND vs NZ 3rd ODI LIVE SCORE: भारत के लिए जीत हर हाल में जरूरी, शिखर धवन एंड कंपनी की नजर सीरीज बराबर करने पर

IND vs NZ 3rd ODI Live Score and Updates in Hindi: भारत और न्यूजीलैंड कि क्रिकेट टीमें 3 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में आमने सामने हैं. यह मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है. केन विलियम्सन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है. इस मुकाबले पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है. शिखर धवन की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज बराबर कर सकती है. ऑकलैंड में खेला गया सीरीज का पहला वनडे मैच में मेजबान कीवी टीम ने 7 विकेट से अपने नाम किया था जबकि हैमिल्टन में खेला जाने वाला सीरीज का दूसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ गया था. दूसरे वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12.5 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 89 रन बनाए थे. इसके बाद लगातार बारिश की वजह से आगे का खेल नहीं हो पाया और अंपायर ने इसे रद्द घोषित कर दिया.